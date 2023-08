Belotti: "Roma, rieccomi. Ma c'è tanto da lavorare"

In attesa del nuovo attaccante che la Roma ha promesso a Mourinho, la scena se l'è presa Andrea Belotti. Il Gallo ha realizzato due reti e solo pochi centimetri gli hanno negato la tripletta e alla Roma i tre punti contro la Salernitana. "Non mi mancava il gol, mi mancava tanto essere me stesso. Lo scorso anno ho avuto una stagione difficile, non ho fatto le preparazioni [...] Ho cercato di dare il mio contributo, ma non è bastato per vincere. C'è tanto da lavorare e migliorare [...]" le parole dell'attaccante.

La concorrenza non spaventa Belotti: "È una cosa che devono valutare la società e l'allenatore, io quando vengo mandato in campo devo dare il massimo e fare di tutto per aiutare la squadra a vincere [...]". Positiva anche la prestazione di Aouar: "È stata una partita molto complicata, anche per me perché quello italiano è un calcio nuovo, devo imparare la serie A e ho bisogno di un po' di tempo".

(corsera)