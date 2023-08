Belotti e la Joya. Caccia ai 3 punti con la coppia nata al Palermo

L'ultima volta in assoluto fu 8 anni fa, in un Palermo-Fiorentina 2-3. Stasera Belotti e Dybala guideranno l'attacco giallorosso, con la Roma a caccia della vittoria dopo il mezzo passo falso con la Salernitana. Mou intanto oltre a Dybala recupererà anche Pellegrini, squalificato alla prima, ed allora giocherà molto più palla a terra di quanto fatto all'Olimpico.

Una formula-fantasia con Aouar, Dybala e Pellegrini, con Mourinho che in conferenza regala in avanti una soluzione in più: "Il vice di Paulo può essere uno tra Aouar e Pellegrini, magari giocando con un centrocampo diverso". Già il centrocampo, proprio dove il tecnico ha dovuto subire il primo stop stagionale di Renato Sanches. Un'assenza importante, perché è l'unico che sa fare la transizione, l'unico da box to box.

(gasport)