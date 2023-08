“Aspetto il centravanti da due mesi”. Mourinho punge ancora i Friedkin

La richiesta di Mou è arrivata forte e chiara alle orecchie di chi fa il calciomercato e tira fuori i soldi. «Ho un urgente bisogno di un attaccante, me lo avete promesso». Ottanta giorni dopo l’ultima volta, lo Special One è tornato a parlare in conferenza stampa, nonostante la squalifica che lo terrà lontano dalla panchina nelle prime due giornate di campionato. Per mettere i puntini sulle i dopo le tante voci estive ma anche per lanciare un monito a undici giorni dalla chiusura del mercato. [...] Intanto oggi alle 18.30 si torna in campo per la prima di Serie A. Avversario la Salernitana di Paulo Sousa, «una squadra da Europa», l’ha definita Mou. Sicuramente difficile, viste le assenze di Dybala e Pellegrini squalificati. L’attacco sarà guidato dagli unici a disposizione, Belotti ed El Shaarawy. Paredes, di cui Mou è un estimatore, partirà dalla panchina: «Sono molto contento del suo acquisto, è un giocatore che mi piace da tanto tempo. Contro la Salernitana ci potrà dare una mano. Non ha tanti minuti, ma ha qualità». Fuori anche Renato Sanches, oltre a Ndicka «che deve lavorare». Titolari invece sia Kristensen che Aouar. A metterli in campo ci penserà lo Special One, a guidarli dal campo sarà il preparatore Stefano Rapetti, coadiuvato da Bruno Conti. La bandiera della Roma è l’unico con il patentino Uefa A e diciotto anni dopo l’ultima volta tornerà in panchina. «Vorrei che fosse sempre accanto a me», ha ammesso Mou a fine conferenza.

(La Repubblica)