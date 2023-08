Arriva Lukaku

IL TEMPO (L. PES) - Trattativa ad oltranza. Serve ancora un po' di pazienza ma alla fine Lukaku sarà giallorosso. C'era da metterlo in conto anche quando i tifosi speravano che il viaggio londinese di Ryan Friedkin e Tiago Pinto potesse durare al massimo poche ore, ma non è così. La dirigenza della Roma si tratterrà in Inghilterra anche oggi, giornata che potrebbe essere davvero quella giusta per le strette di mano. Ieri mattina incontro proficuo tra le parti che sono arrivate all'intesa sulla formula: si tratta di un prestito secco oneroso, resta da capire la cifra che i giallorossi verseranno ai Blues. Dovrebbero essere circa 8 i milioni che i Friedkin spenderanno per garantirsi il centravanti belga per una stagione. In una trattativa del genere, però, ci sono tanti dettagli da limare e per questo è normale che i tempi siano lunghi. Oltre agli accordi sulle cifre del prestito, infatti, c'è da chiarire l'aspetto dell'ingaggio del belga per il quale Pinto chiede un contributo da parte del Chelsea visto il ricco stipendio di Lukaku, che dovrebbe di conseguenza abbassarsi attorno ai 7-8 milioni. La Roma, dal canto suo, potrà avvalersi dei benefici di Decreto Crescita oltre ad aver già risparmiato due mensilità. Ci sono poi da sistemare alcune pendenze tra il calciatore ed il club, che conrtibuiscono a dilatare l'attesa per lo sbarco dell'attaccante che intanto dal Belgio ammette di essere in procinto di giungere Roma. «Sono nervoso. Domani volerò a Roma per firmare», ha detto Romelu ai microfoni di Laatste Nieuws in occasione di un torneo giovanile a Boom. Altri incontri previsti i queste ore e contatti che vanno avanti ininterrotti non solo tra Roma e Chelsea ma anche tra i giallorossi e l'agente del giocatore. Con quest'ultimo che dovrebbe sbarcare nella Capitale tra questa sera e, più probabilmente domani, quando potrebbero anche essere programmate le visite mediche. Nel frattempo è stato ufficializzato l'arrivo di Sardar Azmoun. L'iraniano arriva in presitito gratuito con diritto di riscatto a 13 milioni. L'ex Bayer Leverkusen ha scelto la maglia numero 17 e si è presentato così ai tifosi: «"È difficile descrivere le emozioni che sto provando: arrivo in uno dei club più prestigiosi nel panorama internazionale e sarebbe un sogno poter vincere un titolo con la maglia della Roma» ha dichiarato Azmoun. «Lo scorso anno ebbi modo di scendere in campo all'Olimpico e posso dire che nella mia carriera non ho mai visto tifosi così appassionati: adesso non vedo l'ora di poter lottare per loro e per gli obiettivi che abbiamo di fronte». Il neo acquisto inizierà a lavorare per mettersi a disposizione di Mourinho subito dopo la sosta per le nazionali.