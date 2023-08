Arna, la Roma dice 6: per il Bologna è no

Nemanja Matic e Marko Arnautovic: uno vuole andare (forse), l'altro vuole venire, ma per adesso sull'asse. Roma-Bologna-Rennes è tutto un rebus. (...) Su Marko Arnautovic c'è un vero e proprio giallo. Tiago Pinto qualche giorno fa ha offerto al Bologna 3,5 milioni. Dopo il no di Sartori, il gm avrebbe rilanciato - usiamo il condizionale per un motivo ben preciso - arrivando a sei milioni. Uno sforío importante per un giocatore di 34 anni e che nell'ultima stagione è stato tormentato dagli infortuni. C'è un "ma". Ai dirigenti del Bologna non risulta essere pervenuta questa offerta. Il rilancio fantasma, un mistero che inevitabilmente nelle prossime ore dovrà essere risolto. Tiago Pinto e Sartori dovranno aggiornarsi sull'evoluzione della trattativa che trova un altro colpo di scena. L'inserimento di Saputo, il patron del Bologna, che ha comunicato ad Arnautovic che non lo cederà per alcuna cifra. Strategia per aumentare l'offerta o vera e propria decisione per evitare ulteriori malumori di Thiago Motta? Questo è un altro mistero che andrà risolto. Di certo anche la volontà del giocatore conterà molto sull'operazione.

(corsport)