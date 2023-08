Arna, il giallo dell'estate. Mou vuole esperienza, lui o Morata

José Mourinho vuole due attaccanti, un giovane e uno esperto. E dopo aver preso atto dell'operazione Marcos Leonardo vuole un altro centravanti pronto, col primo nome che resta Alvaro Morata. Il giocatore è stato contattato per fargli aspettare l'offerta ufficiale del Nottingham Forest per Roger Ibanez. Il club sarebbe pronto a spendere 25 milioni, un'operazione che sbloccherebbe l'attaccante dell'Atletico Madrid (valutato sui 18-20).

Se invece non andasse in porto Mourinho andrebbe sul secondo nome in lista, Marko Arnautovic. Tiago Pinto ha avuto contatti col fratello del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione, col Bologna che vorrebbe tenerlo. Offerti anche Zapata e Batshuayi. Tornando a Marcos Leonardo il gm Pinto aveva chiesto di pagare la parte fissa (10 milioni) a dicembre e il resto nel 2024, soluzione per ora non gradita. Servirà un ulteriore sforzo.

(corsport)