Arna ha deciso: vuole la Roma

La Roma ha deciso: vuole Arnautovic come attaccante per la nuova stagione. E Arnautovic ha deciso: vuole vestire la maglia giallorossa. Le parti sono più che vicine, Pinto ha trovato un accordo con il fratello-agente di Marko sul contratto e già da un mese ha dato la sua disponibilità al trasferimento nella Capitale. Il centravanti scalpita e ieri non ha giocato l'amichevole del Bologna contro l'AZ Alkmaar ufficialmente per un dolorino avvertito al flessore sinistro. Un dolorino che qualcuno associa al mercato.

La società felsinea non ha ancora dato il via libera alla cessione: la Roma ha offerto 3.5 milioni per Arnautovic, mentre la richiesta è di 10. Al momento c'è distanza, ma è colmabile.

Non è svanito del tutto, ma resta una soluzione complicata, l'arrivo di Morata. Il giocatore aveva accettato la Roma, ma le richieste dell'Atletico Madrid hanno frenato l'affare.

L'obiettivo di Pinto è consegnare a Mourinho un attaccante esperto e uno giovane e attualmente il principale candidato resta sempre Marcos Leonardo. La Roma ha offerto 11 milioni più 7 di bonus, ma i sudamericani vogliono una modalità di pagamento migliore rispetto alla prima rata a dicembre, poi il resto della parte fissa spalmato nel 2024. Inoltre vorrebbero monetizzare subito.

Arnautovic scalpita, Marcos Leonardo spera: entrambi vogliono vestire la maglia della Roma.

