Aouar, il “plus” dei tackle vincenti

Buona la prima per Houssem Aouar. La Roma deve certamente rammaricarsi per i due punti buttati contro la Salernitana, ma può essere soddisfatta per l’esordio del centrocampista francese con passaporto algerino. [...] Dal punto di vista tattico, Aouar ha svolto le funzioni di esterno aggiunto, andando spesso a legarsi sulla sinistra con Leonardo Spinazzola. Contro il blocco «basso» presentato all’Olimpico da Paulo Sousa (41.23 metri il baricentro medio della Salernitana sul possesso giallorosso) la squadra di casa ha cercato di passare per vie esterne sfruttando, soprattutto nel primo tempo, proprio la catena sinistra formata dal francese e dal già citato Spinazzola. Buono anche il suo apporto in fase difensiva, con tre tackle vinti su altrettanti tentati. Un dato non banale per un calciatore di talento.

(cosera)