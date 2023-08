Ansia per Renato Sanches: guai muscolari, salta Verona

Il timore c'è, perché durante l'allenamento mattutino di ieri, Renato Sanches ha lasciato la seduta per un problema muscolare (secondo stop in altrettanti giorni). E stato così accompagnato al Campus Biomedico dove sono stati svolti i primi accertamenti. Poi è stato trasferito alla clinica Villa Stuart dove ha svolto altri esami strumentali più approfonditi dai quali è emerso che potrebbe fermarsi diversi giorni. In giornata a Trigoria faranno ulteriori valutazioni, ma il rischio è che possa saltare la partita contro il Verona e non solo. A rischio potrebbe esserci anche il Milan. Se lo stop venisse confermato, si tratterebbe del primo infortunio in casa Roma da quando è iniziata la preparazione, la fragilità del giocatore e soprattutto i trascorsi degli ultimi anni lasciavano immaginare che prima o poi uno stop a causa di un guaio muscolare sarebbe avvenuto. Non così presto, però. Sanches è arrivato a Roma il 15 agosto dopo una lunga trattativa per via della formula del trasferimento. Ma nel giro 11 giorni si è già fermato, dopo aver giocato appena 24 minuti contro la Salernitana domenica scorsa. Il portoghese non aveva ancora i 90 minuti nelle gambe, ma il lavoro dello staff di Mou puntava a renderlo disponibile a disputare una partita intera nel giro di qualche settimana. […]

(Il Messaggero)