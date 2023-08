Ansia Dybala: ora la sfida contro il Milan è a rischio

Siamo alle solite. O forse no. Di sicuro, però, la presenza di Paulo Dybala venerdì prossimo contro il Milan è in dubbio, per via del problema all’adduttore destro che lo ha fatto uscire a metà del secondo tempo della partita contro il Verona. Dopo l’allarme rosso di sabato sera, gli esami di ieri hanno stemperato parzialmente la grande paura, anche perché il dolore sembra essere sensibilmente diminuito. [...] Da qui a venerdì si monitoreranno le sue condizioni giorno per giorno prima di sciogliere le riserve in vista del big match, che sarà delicato anche per via della questione Rui Patricio, tanto che è stato persino offerto Lloris a Trigoria. [...] Come previsto, ancora fuori sarà Renato Sanches. Il centrocampista portoghese, in prestito dal Psg ha accusato la scorsa settimana un problema muscolare in allenamento che gli ha fatto saltare la trasferta di Verona. Secondo quanto filtra da Trigoria, comunque, Sanches dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta di campionato, che ci sarà dopo il match col Milan. Più o meno quanto potrebbe accadere anche a Dybala.

(gasport)