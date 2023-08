Allo sprint per Marcos Leonardo. Piace Ekitike, suggestione Lukaku

Domani inizia il campionato e Mourinho ha solo Andrea Belotti come attaccante a disposizione. Tiago Pinto aveva messo nel mirino tanti giocatori, tra cui Marcos Leonardo per cui si aspetta un segnale dal Santos che ancora non è arrivato. Non è detto però che non ci siano novità, anche se si vocifera di un accordo per trattenere il brasiliano fino a dicembre.

Nel frattempo resta viva la pista Hugo Ekitike del Psg, si potrebbe pensare al prestito dati gli ottimi rapporti tra i due club. Nei radar rimane Duvan Zapata ma l'infortunio di Touré blocca ogni avanzamento nell'operazione. Difficile Broja del Chelsea, più semplice Abel Ruiz del Braga, poche conferme su Gnonto mentre spunta il retroscena su Lukaku: la Roma dei Friedkin ha sempre fatto un colpo importante, potrebbe diventare un'idea dell'ultima ora.

(Il Messaggero)