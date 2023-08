Alla fine Cristante c'è sempre

Bryan Cristante scalda i motori per guidare la Roma da playmaker nella prima di campionato. Un anno fa fu proprio lui a decidere Salernitana-Roma all'esordio, permettendo a Mourinho di iniziare col sorriso. Cristante all'Atalanta segnava a raffica da trequartista, mentre a Roma si è imposto da mediano e all'occorrenza come difensore centrale. Domani la sua esperienza sarà fondamentale.

I due nuovi acquisti, Paredes e Renato Sanches, andranno in panchina. L'argentino comunque ha detto di essere pronto, è lui il concorrente di Cristante davanti la difesa ma non è escluso comunque che possano convivere. Domani l'unico dubbio riguarda la fascia dove giocano Spinazzola e Zalewski, mentre dall'altra si darà fiducia a Kristensen. In mezzo Cristante, Bove e Aouar, in difesa Mancini, Smalling e Llorente davanti a Rui Patricio. In attacco El Shaarawy e Belotti sosterranno il peso dell'attacco.

