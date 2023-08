Al-Ahli, Ibanez: "Qui non è solo questione di soldi. Ringrazio Mourinho, un piacere lavorare con lui"

Passato a titolo definitivo in questa finestra estiva di calciomercato dalla Roma all'Al-Ahli, Roger Ibañez ha iniziato la sua avventura in Arabia Saudita sfidando nel weekend l'Al Hazem. A seguire l'ex difensore giallorosso è stato intercettato dai cronisti del quotidiano sportivo e ha rilasciato alcune dichiarazioni: "La mia sfida ora è l'Arabia. E qui non è solo questione di soldi...La Saudi Pro League può diventare un grande campionato in poco tempo. Ringrazio Mourinho, un piacere lavorare con lui".

(gazzetta.it)

