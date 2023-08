Addio Matic, va al Rennes. Arriva Paredes

Nemanja Matic è ormai prossimo alla cessione al Rennes, con l'allenatore dei francesi Genesio che ha già ammesso l'accordo col giocatore: "Stiamo lavorano affinché la trattativa si chiuda". Già nelle prossime ore potrebbe arrivare l'addio, per questo Tiago Pinto ha accelerato per Leandro Paredes col giocatore che ha già dato l'ok per tornare a Roma. A José Mourinho adesso servono almeno 5 acquisti: un difensore, due attaccanti e due centrocampisti.

Si continuano però a contare le trattative sfumate, da Frattesi e Sabitzer a luglio fino ai più recenti Scamacca e Morata. A questi si aggiunge Beltran, trattato e sfumato in mezza giornata. Intanto la Roma ha dovuto affrontare una smentita ufficiale, dopo l'offerta da 850 milioni paventata pubblicamente da Raffaello Follieri. Rimangono sospese le trattative per Marcos Leonardo e Zapata: sul colombiano l'Atalanta deve aprire al prestito, sul brasiliano si lavorerà sui nervi. Il ragazzo ha scelto la Roma e non giocherà più con il Santos.

(La Repubblica)