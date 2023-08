Addio a Morata, Arnautovic-Marcos è la coppia per Mou

Dopo le difficoltà per Morata e l'ormai prossimo passaggio di Scamacca all'Inter, la Roma punta decisa su Marko Arnautovic. È diventato lui il primo obiettivo per l'attacco, con Tiago Pinto che sta sondando il terreno per capire la disponibilità del Bologna alla cessione. La risposta è stata netta e prevedibile: resta qui. Il giocatore però ha la stima di Mourinho (che lo ha già allenato all'Inter) e di Pinto, con l'accordo verbale già raggiunto i primi di luglio.

Resta da convincere quindi il Bologna, mentre continua la trattativa con il Santos per Marcos Leonardo. L'offerta è un prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni, manca l'accordo sulla formula ma da Trigoria sono fiduciosi. Intanto Mourinho saluta Villar, ceduto al Granada per 1,5 milioni più il 30% della futura rivendita.

(La Repubblica)