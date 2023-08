A Verona comanda Dybala

IL TEMPO (M. CIRULLI) - La Roma vola a Verona alla ricerca della prima vittoria in campionato. Alle 20.45 – diretta su DAZN – i giallorossi scenderanno in campo contro l’Hellas alla ricerca di tre punti pesanti dopo il pareggio contro la Salernitana all’Olimpico. La partita del Bentegodi segnerà inoltre un cambiamento dal punto di vista arbitrale: il fischietto sarà infatti Daniele Doveri della sezione di Roma, a rimarcare l’abolizione dei limiti territoriali per le designazioni di gara. Il club capitolino recupera nuovamente Dybala e Pellegrini, entrambi di ritorno dalle rispettive squalifiche, mentre sarà nuovamente assente in panchina José Mourinho, che deve ancora scontare altri cinque giorni per il caso Chiffi.

Lo Special One ieri ha presentato la partita in conferenza stampa a Trigoria prima della partenza per Verona, dove la Roma sarà seguita da più di 3000 tifosi. "I romanisti – ha affermato il tecnico portoghese – che ci seguiranno in trasferta saranno sicuramente buoni, all’Olimpico pieno erano pochi quelli che volevano giocare con la squadra. Ho giocato contro il Verona per due anni di fila, una volta abbiamo vinta e la seconda abbiamo vinto all’ultimo con il gol di Volpato". "Giocare lì è sempre difficile – ha poi continuato Mourinho – l’allenatore è bravo e gioca in modo diverso rispetto al passato, ma potrebbero cambiare idea e tornare alla stabilità degli anni precedenti. Vogliamo tornare a Roma con quattro punti in classifica".

Il tecnico ha poi parlato delle scelte a centrocampo e dei calciatori recuperati: "Ci saranno di nuovo Pellegrini e Dybala, l’unico assente sarà Renato Sanches, che non sarà disponibile per domani e tornerà dopo la sosta, la sua potenza fisica per noi sarebbe molto importante. Sono soddisfatto dal mio centrocampo, i bravi giocatori come Aouar e Pellegrini possono sempre giocare insieme, sta all’allenatore trovare la soluzione giusta, forse ci manca un po’ di intensità, non siamo una squadra veloce, ma giochiamo al nostro ritmo e di solito non è molto alto". Il tecnico portoghese schiererà nuovamente un 3-5-2: confermata la difesa formata da Mancini, Smalling e Llorente, con N’Dicka che partirà ancora dalla panchina. Altre conferme anche sulle fasce, con Kristensen sulla destra e Zalewski sulla sinistra, con Karsdorp e Spinazzola pronti a subentrare. Il centrocampo sarà invece formato da Cristante, Aouar e Pellegrini, mentre oltre a Belotti in attacco tornerà Paulo Dybala che prenderà così il posto di El Shaarawy. Dopo la vittoria con l’Empoli, Baroni conferma il 3-4-2-1 con Bonazzoli in attacco dal primo minuto dopo il gol vittoria contro l’Empoli.