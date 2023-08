A Tirana l'ultimo test prima dell'esordio contro la Salernitana

Oggi giorno di riposo in casa Roma, mentre domenica alle 19:30 comincerà la parte finale del precampionato con l'amichevole in Francia contro il Tolosa. Sabato 12 poi la Roma tornerà a Tirana, dove ha vinto la Conference League, per affrontare alle 20 il Partizani prima dell'esordio in campionato contro la Salernitana. Attualmente la rosa numericamente risponde alle richieste di Mourinho: in porta il tecnico ha dato spazio a Rui Patricio e Svilar, mentre la difesa ad oggi è il reparto più completo con Smalling, Mancini, Ndicka, Llorente e Ibanez in attesa di Kumbulla.

A destra ci sono Kristensen, Karsdorp e Celik mentre a sinistra Spinazzola, Zalewski ed El Shaarawy, usato però più come seconda punta. A centrocampo Matic e Cristante si sono alternati, con Aouar e Pellegrini intermedi e Bove primo cambio in attesa di Renato Sanches. Davanti l'unico attaccante è Belotti, insieme alla certezza Dybala. Intanto la Uefa ha comunicato il nuovo ranking per club 2023/24, Roma nona alla pari della Juventus con un punteggio di 80.000.

(corsera)