A Roma l'estate sta finendo. L'ansia di Sarri e Mourinho

Il calciomercato estivo si è fermato a Milano, con il Milan che ha rifatto la squadra insieme all'Inter (al netto delle uscite). Il Napoli è avanti, la Juventus è più libera senza coppe, mentre Roma deve armarsi di una pazienza che però si sta esaurendo. Alla Lazio qualcosa ha iniziato a muoversi dopo il caso Luis Alberto che sembra stia rientrando: ieri è stato trovato l'accordo con Kamada per 3 milioni (bonus inclusi), mentre sono stati offerti 20 milioni per Ricci del Torino.

Se la pazienza di Sarri è in esaurimento, quella di Mourinho è evaporata del tutto. Nell'ultima foto di gruppo si vede José e il suo vice abbracciare un uomo invisibile, considerato da molte fonti un benvenuto all'attaccante che manca da 60 giorni. Uno scherno a chi fa mercato alla Roma, con Tiago Pinto che vuole regalargli Marcos Leonardo del Santos per 20 milioni. Non di certo quello che vuole Mourinho, che resta fissato con Morata.

(La Repubblica)