A caccia del 9. Zapata in pole

In questo momento la Roma è l'unica squadra in serie A a non aver speso nulla sul mercato, ma prima della fine del mese qualcosa andrà fatto. Le scelte del club, fatta eccezione per Marcos Leonardo, sono tutte al ribasso: si è partiti da Scamacca, cullando il sogno Morata, poi si è virati su Arnautovic col Bologna che ha rifiutato i 3 milioni offerti nonostante l'accordo con il giocatore. Adesso Pinto si ritrova a trattare Zapata, un giocatore che se integro sarebbe tra i migliori tre attaccanti in Italia.

Nella scorsa stagione il colombiano però ha giocato appena 16 partite da titolare in serie A, rimanendo ai box per 231 giorni. Ieri è tornato a giocare, ha segnato un gran gol e si è mosso bene. I due club trattano ma non è semplice, mentre si complica la pista Muriel con l'Eintracht che offre 7 milioni. Per quanto riguarda Marcos Leonardo ieri ha parlato il nuovo allenatore, Aguirre: "Non considero possibile la sua partenza. È il migliore o uno dei migliori della squadra e non c'è il sostituto". La trattativa si complica.

(Il Messaggero)