Mou scoverà talenti per il calcio arabo. E nel cda della Mahd Sports Academy

Anche José Mourinho si avvicina al mondo arabo, ma i tifosi della Roma possono stare tranquilli. (...) Scoverà e valorizzare i giovani talenti, un ruolo che in nessun modo andrà in conflitto con quello di tecnico della formazione giallorossa. Lo Special One è un nuovo membro del consiglio d'amministrazione della Mahd Sports Academy dell'Arabia Saudita (...) La nomina di Mou è stata approvata dal principe ereditario Mohammed bin Salman. Il cda sarà presieduto dal ministro saudita dello Sport, il principe Abdulaziz bin Turki al-Faisal, e insieme allo Special One ci saranno l'ambasciatrice dell'Arabia Saudita negli Stati Uniti, la principessa Reema bint Bandar, l'ex giocatore Ioan Lupescu, Abdulaziz Ahmad Baeshen e Maha bint Ahmed Al-Juffali.

(corsera)