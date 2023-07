Under 19 azzurra, finale agli Europei con i quattro moschettieri giallorossi

L'Italia c'è, così come la Roma. Domani sera gli Azzurrini Under 19 sfideranno il Portogallo nella finale dell'Europeo di categoria e in questa cavalcata c'è anche lo zampino del club giallorosso: Mastrantonio, Faticanti e Pisilli, tutti classe 2004. In più c'è anche Missori, il quale ha lasciato la Capitale in questa sessione di mercato per trasferirsi al Sassuolo. Il primo ha giocato tutte le partite, il secondo 2, mentre il terzo 3 e ha anche segnato il gol del momentaneo 2-1 in semifinale contro la Spagna.

(Il Messaggero)