Un rinforzo per Mourinho

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Kristensen non convocato dal Leeds e Ibanez rifiuta l'Arabia. Nel mentre a Trigoria la Roma prosegue il suo ritiro, Tiago Pinto continua a lavorare sul mercato. L'esterno destro con molta probabilità sarà il nuovo rinforzo di Mourinho sulla fascia destra. Il danese classe '97 nella giornata di ieri non risultava tra i convocati del Leeds nell'amichevole disputatasi a Oslo, terminata con una vittoria dei Red Devils per 2-0. Un ulteriore indizio del suo arrivo nella Capitale, che potrebbe esserci già in settimana. Fermato invece sul nascere l'interessamento arabo per Ibanez: il calciatore brasiliano, considerato in uscita dalla Roma per una cifra di almeno 25 milioni, era stato infatti avvicinato da un club saudita rifiutando la possibilità di lasciare il calcio europeo.

Per il centrocampo si continua invece a valutare il profilo di Sabitzer. Il Bayern per l'austriaco, almeno al momento, non apre al prestito con diritto di riscatto e preferirebbe monetizzare, magari aggiungendo l'obbligo condizionato a determinati obiettivi, come il raggiungimento della Champions della Roma. Nuova offerta del Westerlo per Reynolds. Per il terzino destro il club belga - che non ha usufruito del diritto di riscatto a 7 milioni - avrebbe recapitato ai giallorossi una nuova proposta, pari a3,5 milioni di euro più il 20%

sulla futura rivendita. Confermata invece la seconda parte di ritiro della Roma: i giallorossi dopo due settimane a Trigoria, infatti, partiranno il 22 luglio per il Portogallo dove proseguiranno la preparazione ad Albufeira fino al 2 agosto. Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità dell'annullamento dell' amichevole con il Tottenham il 26 luglio a Singapore che fa seguito al ritiro da parte della Roma dalla tournée in Asia a causa del mancato pagamento da parte dell'organizzazione. La società giallorossa non pagherà nessuna multa, anzi, visti i buoni rapporti con il club inglese - che nel frattempo lo stesso giorno affronterà sempre a Singapore una squadra locale, i Lion City Sailors, organizzerà un'altra amichevole in futuro, come già successo anche lo scorso anno ad Haifa per l'I-Tech Cup. Sarà la quarta volta che la Roma tornerà in Algarve da quando Mourinho è in panchina, con lo Special One che potrà contare su una preparazione che sarà più impostata sulla tattica e sul lavoro fisico rispetto alla tournée che ci sarebbe stata in Asia, prettamente commerciale.