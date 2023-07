Un pieno di Joya. La promessa di Dybala: "Resto", i bonus per blindarlo alla Roma

La prima stagione di Paulo Dybala alla Roma è stata tutta all'insegna della sorpresa, a cominciare dall'amore dei tifosi al momento della sua presentazione al Colosseo Quadrato dell'Eur. Per questo l'accoglienza di ieri a Trigoria lo ha rimesso subito al centro del villaggio: "Resto. E nonostante la stanchezza, sono molto carico. Non vedo l'ora di cominciare". Un modo per tranquillizzare un popolo che sta tremando, per gli interessi arabi e del Chelsea, data la clausola di 12 milioni valida per l'estero che però scadrà a fine luglio.

L'entourage del giocatore pensa a un ritocco dell'ingaggio, che con i bonus è già salito a 6 milioni. Ora le scelte sono due: rinnovare la clausola o eliminarla aggiungendo bonus agevoli. Ieri Mourinho invece ha postato una foto con Dybala sui social per un'azienda di cui è testimonial con la scritta "Pura Joya" e questo fa pensare che il rapporto lavorativo tra i due continuerà. L'attaccante però chiede una squadra ambiziosa, vuole vincere ancora e avere visibilità in chiave nazionale. Dybala ha ancora in serbo tante magie.

(gasport)