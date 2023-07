Un Guerrero per i giallorossi, dal Real arriva il figlio di Julen

È sempre difficile essere il "figlio di", e a Roma lo sanno bene. Cristian Totti ha lasciato quest'estate i giallorossi per andare al Frosinone, un po' lo stesso percorso di Julen Jon Guerrero, centrocampista classe 2004 e figlio della leggenda dell'Athletic Bilbao. Il giocatore arriva alla Roma in prestito e inizialmente si aggregherà alla Primavera.

La Roma ha voluto scommettere su di lui, così come lo stesso giocatore che ha salutato le giovanili del Real Madrid per volare in Italia. Ragazzo di 187 cm, è mancino di piede e dotato di una eccellente tecnica di base, pur non affacciandosi mai alla prima squadra dei Blancos. La figura del padre ha sempre lasciato ombre sulla sua crescita, interferendo nel lavoro degli allenatori del Real Madrid. A Roma basterà Mourinho a indicargli il percorso giusto da seguire.

