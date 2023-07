Un fantasista per il futuro. Vicino Guerrero

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Guerrero per rinforzare il centrocampo della Roma Primavera. I giallorossi starebbero infatti lavorando per portare nella Capitale il classe ’04, figlio d’arte della leggenda dell’Athletic Bilbao e attuale allenatore della Spagna Under 17. Trequartista di piede mancino, esordisce nelle giovanili del Malaga nel 2017, e in poco tempo attira l’attenzione del Real Madrid, che nel gennaio del 2018, decide di prelevarlo e inserirlo ne «La Fàbrica», il settore giovanile dei Blancos, per il quale nella stagione 2020/21 riesce nell’impresa di segnare per otto partite consecutive.

Lo scorso inverno muove i primi passi nel calcio dei grandi, trasferendosi in prestito all’SD Amorebieta, squadra di terza divisione spagnola. Dopo neanche 10 giorni arriva il suo debutto, a febbraio il suo primo gol: il 12 febbraio realizza la rete del pareggio contro il Barcelona Atlètic. Terminerà la stagione con 4 reti e 566 minuti. L’innesto di Guerrero nella Roma di Guidi sarebbe quindi un colpo non da sottovalutare, anche in ottica prima squadra.