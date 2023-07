Uefa non fa sconti: Mou resta fuori

IL TEMPO (L. PES) - Dopo il pari nel primo test portoghese contro il Braga di mercoledì, la Roma tornerà in campo domani sera alle 21 (20 locali) per sfidare l'Estrela Amadora nella quarta amichevole prestagionale, la seconda in Algarve. Mourinho continua a lavorare con il gruppo al completo in attesa di accogliere un attaccante e un centrocampista, che però difficilmente arriveranno prima del 2 agosto, ovvero il giorno in cui la squadra farà rientro nella Capitale. Il tecnico spera che nei primi giorni del mese si possa chiudere la vicenda che tiene banco più di ogni altra in questa estate: la ricerca del sostituto di Tammy Abraham. Al di là del punteggio (1-1) e della rete di El Shaarawy, che si conferma uomo in più per lo Special One, il test con il Braga è servito al tecnico per le prove generali in vista dell'esordio. Oltre alla formazione iniziale, che orfana di Dybala e Pellegrini (squalificati per la prima di campionato), dovrebbe essere quella che scenderà in campo all'Olimpico per sfidare la Salernitana, Mou si è comportato proprio come fosse già tempo di impegni ufficiali. Nell'impianto di Albufeira ha seguito i novanta minuti contro i portoghesi dalla tribuna, poiché anch'egli sarà costretto a saltare la prima giornata per squalifica. Dieci giorni (due gare di A, di fatto) per le frasi offensive rivolte a Chiffi lo scorso 3 maggio dopo Monza-Roma. Non l'unico provvedimento che pende sulla testa del tecnico di Setùbal. Mourinho, infatti, dovrà assistere dalla tribuna anche alle prime quattro gare della prossima Europa League, e ieri è arrivata la conferma ufficiale. La Uefa infatti ha respinto il ricorso presentato dal club in seguito ai provvedimenti presi dopo la finale di Budapest e la gara col Bayer Leverkusen. Confermata, infatti, anche la riduzione di posti all'Olimpico per una partita e una gara senza settore ospiti per i giallorossi. Una decisione che di certo non sorprende ma che penalizza fortemente il club e l'allenatore che inizierà la prossima stagione con il contatore delle giornate saltate che segna già quota 6 tra campionato e coppe. Tiago Pinto continua a lavorare dall'Algarve dove è arrivato tre giorni fa. Di ieri l'uffi-cialità del trasferimento in prestito con diritto di riscatto di Shomurodov al Cagliari. Entro il week end, poi, si attendono aggiornamenti dal Belgio per l'esito dell'affare con il Westerlo per la cessione di Reynolds. Mentre si raffredda l'uscita di Villar dopo alcune ore di riflessione da parte del Granada. Venendo al campo, ieri la squadra si è allenata nel pomeriggio orfana di Solbakken (ancora alle prese col recupero dal fastidio muscolare) e Belotti (in campo tutta la gara contro il Braga). Mancini ha svolto la seduta con una maschera protettiva dopo il colpo subito al volto mercoledì sera. Lungo colloquio sul campo tra Mourinho e Aouar. Discorsi di natura tattica tra il tecnico e il neo acquisto giallorosso che in queste prime uscite ha messo in mostra alcune qualità importanti che possono certamente aiutare Mou e tutta la squadra.