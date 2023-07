TuttoMorata: Roma a passi spediti verso lo spagnolo

LEGGO (F. BALZANI) - InnaMorata, sempre di più. La Roma prosegue a passi spediti la maratona verso lo spagnolo iniziata subito dopo la finale di Budapest grazie al triangolo Alvaro-Dybala-Mourinho. Il club giallorosso ha ottenuto il sì totale di Morata e della famiglia che ha respinto invece l'ipotesi araba: triennale da 4,5 milioni più bonus che in caso di partecipazione in Champions diventerebbero 6. Quelli che avrebbe percepito a Madrid dopo il rinnovo. Ora però bisogna trovare l'intesa con l'Atletico visto anche il ritorno (per ora tiepido) di Juve, Inter e Milan. L'incontro decisivo avverrà in settimana con la Roma disposta a prendere Morata con obbligo di riscatto. A che prezzo? Per gli agenti bastano 12 milioni di clausola, per l'Atletico ce ne vogliono quasi 20. Un nodo questo ancora da chiarire e che rappresenta l'ultimo ostacolo verso il traguardo. Mou aspetta, e spera di avere Morata per la prima amichevole portoghese col Braga. Lo Special One ha messo con prepotenza il nome dell'ex juventino in cima alla lista. Questo non vuol dire chiudere la porta a Scamacca che può arrivare lo stesso al posto di Belotti. A patto che il West Ham accetti il prestito con diritto di riscatto.

Il mercato proseguirà a centrocampo con Sabitzer che si è preso qualche giorno per decidere. Poi si penserà alla fascia sinistra: se Spinazzola andrà in Arabia ci saranno i soldi per un sostituto. Piace Sosa dello Stoccarda. Intanto Mourinho stamane riabbraccerà i nazionali: Pellegrini, Rui Patricio, Ibanez, Celik, Cristante e Spinazzola. Questi ultimi sono stati "immortalati" su Tik Tok durante un diverbio (senza conseguenze) a Forte dei Marmi.