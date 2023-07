Tre modi di essere Roma. Traoré e Kristensen: i jolly per Mou

Grazie agli acquisti già ufficiali di Aouar e Ndicka, quelli ad un passo di Llorente e Kristensen e i possibili arrivi di Scamacca e Adama Traoré, il tecnico José Mourinho potrà rendere la sua Roma ancora più imprevedibile. Lo stesso portoghese è riuscito ad adattarsi alla difesa a tre, col vantaggio di una migliore fase difensiva a discapito dei gol segnati. Così l'arrivo di Aouar potrebbe portare fantasia in mediana, mentre Scamacca potrebbe portare a un equazione perfetta tra solidità e pericolosità.

Tornando al 4-2-3-1, per anni il modulo preferito di Mourinho, sulle fasce Celik darebbe più equilibrio rispetto a Kristensen, visto che a sinistra giocherebbe Spinazzola. In difesa potrebbe invece giocare Llorente, giocatore dai piedi buoni, mentre in fase offensiva potrebbe essere utile la fisicità di Traoré, destro di piede che potrebbe accentrarsi.

Riguardo al 4-3-3 invece molto dipenderà da chi arriverà a centrocampo. Allontanatosi Frattesi, la Roma smentisce Kamada mentre mostra interesse per Renato Sanches del PSG e Sabitzer del Bayern Monaco, da prendere solo in prestito. Con due mezzali come Aouar e Pellegrini, una difesa solida e attaccanti pronti a convergere sarebbero fondamentali. Poi bisognerà fare gol, per questo la decisione sull'attaccante potrebbe essere decisiva.

(gasport)