Traffico in difesa, i sauditi tentano anche Karsdorp

Nel reparto arretrato sono troppi, motivo per cui la Roma deve vendere: su quattro acquisti, tre sono difensori (Ndicka, Llorente e Kristensen). Ibanez, Karsdorp e Spinazzola sono ufficialmente sul mercato, ma non sono ancora arrivate offerte concrete. L'olandese ha ricevuto alcune manifestazioni di interesse dalla Francia e dall'Al-Shabab: i giallorossi chiedono 10 milioni, a 8 lo vendono, a 6 anche cederebbe lo stesso. Situazione simile per Ibanez: 35 milioni da cartellino, 30 con lo sconto, 25 senza fattura. Spinazzola invece ha un cartellino e uno stipendio che pesano molto sul bilancio del club e l'Al-Shabab promette (ma non mantiene) 7 milioni.

In entrata, si proverà ad accelerare per Morata la prossima settimana, ma bisognerà capire il reale valore della clausola (12 milioni per gli agenti, 21 per l'Atletico Madrid).

(La Repubblica)