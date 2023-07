Tra mare e calciomercato, l'estate rovente dei tifosi

Sirene dall'Arabia per i giocatori più forti del nostro campionato. È successo a Milinkovic-Savic, mentre Pellegrini ha detto di no e pare determinato a restare in giallorosso. È il calciomercato che, più dell'afa, opprime i tifosi di Roma e Lazio. I primi, assetati di news sul centravanti: "Con Abraham rotto bisogna prende qualcuno, ma non bisogna sbaglià obiettivo! Morata? Scamacca? Tutti e due? Ma li fanno i gol questi?". [...] Si scrollano le home page dei siti, si sfogliano le pagine dei giornali, si incolla l'orecchio alla radio, si cercano indizi social: "Mou si è fatto un selfie mentre mangia un ghiacciolo! Che vorrà dire? Ao, il gelato mi sembra al gusto more! Allora arriva Morata!". [...]

(Il Messaggero - R. Buffoni)