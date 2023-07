Totti-Blasi, colpo di scena: scomparsi 5 preziosi Rolex contesi da Ilary e Francesco

I preziosi Rolex di Francesco Totti non si trovano più. Almeno 5 non si sa bene dove siano finiti. Ilary Blasi avrebbe già dovuto riportarli – tutti quanti - là dove li aveva presi di nascosto un anno fa. La conduttrice – che sostiene siano dei regali per lei - non lo ha ancora fatto. Non solo. Ha presentato ricorso contro la decisione.