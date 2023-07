Tempo di spese: obiettivo Morata più Scamacca

Mourinho è tornato, riposato ma carico, annunciando che sarà al lavoro da domani per la nuova Roma. Non ha parlato di mercato ma i contatti con Tiago Pinto sono stato costanti, col ds portoghese che ha lavorato molto sia per le cessioni entro il 30 giugno che per gli arrivi di Aouar e Ndicka, due preziosissimi parametri zero. Llorente e Kristensen arriveranno in prestito, il primo è già stato ufficializzato. Ora però inizia il periodo delle spese, ci si concentrerà sull'attaccante e il centrocampista da portarsi a casa.

Resta complicato Sabitzer, mentre è complicatissimo De Paul, anche se piace moltissimo. In attacco Mourinho sembra convinto che non può bastare Scamacca, con l'identikit per il colpo vero che porta il nome di Alvaro Morata. Il tecnico lo apprezza per le sue qualità ed è grande amico di Dybala, sullo spagnolo ci sono il Milan e i soliti sauditi. Il problema però è rappresentato dall'ingaggio, anche se l'indicazione del tecnico è chiara: davanti Scamacca e Belotti non possono bastare.

(Il Romanista)