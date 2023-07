Telenovela Frattesi, Roma alla finestra. Per il centrocampo Fred e Nmecha

C’è il rischio, concreto, che come lo scorso anno l’affare Frattesi si tramuti in una telenovela. Il centrocampista del Sassuolo è l’oggetto del desiderio di mezza serie A, Roma compresa, ma le difficoltà che stanno avendo sul mercato le big, Inter e Milan in primis, stanno prolungando una vicenda che l’a.d. del Sassuolo Giovanni Carnevali avrebbe voluto già risolvere da tempo. [...] Tiago Pinto, insomma, rimane alla finestra, forte delle sue idee – non si partecipa ad aste e non si va oltre una valutazione di 30 milioni, compreso il 30% di sconto di cui la Roma può usufruire – e di alcune carte che può giocarsi, come ad esempio l’inserimento di Bove, il cui valore di mercato è però cresciuto notevolmente negli ultimi mesi. Sempre per il centrocampo, in Inghilterra rilanciano un interesse dei giallorossi per il brasiliano Fred del Manchester United e Felix Nmecha, centrocampista del Wolfsburg, che lo valuta 20-25 milioni.

(corsera)