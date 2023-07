Stasera test contro l'Estrela Amadora. Sanches arriva, Vina verso il Sassuolo

Stasera alle 21 italiane la Roma sarà in campo al Municipal di Albufeira contro la Estrela Amadora, per la seconda amichevole in terra portoghese. Il 2 agosto a Faro ci sarà invece la terza e ultima contro la Farense (entrambe visibili su Sky). Intanto Pinto sta lavorando per portare i rinforzi a Mourinho: per Renato Sanches la trattativa si potrebbe chiudere la prossima settimana con un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è felice di rimettersi in gioco ma i dubbi sono di natura fisica.

In attacco Scamacca è destinato a lasciare il West Ham ed aspetta il passo giusto della Roma. Morata non ha perso la speranza di raggiungere Dybala, ma i costi sono inaccessibili. Vina sta per andare al Sassuolo in prestito con diritto, mentre Reynolds sta trattando per la cessione definitiva al Westerlo per 3.5 milioni. Altri soldi potrebbero arrivare da Zaniolo se dovesse partire all'Al Hilal, così come Under che potrebbe andare al Fenerbahce. E poi c'è la clausola di Dybala, che scade a fine mese.

(Il Messaggero)