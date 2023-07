Souloukou e Cozzoli: "Sport industria diversa"

IL TEMPO - «Lo sport è una industria diversa, universale. Diversa dalle altre perché ogni stagione non è uguale all'altra. Ogni volta ci sono nuove sfide e nuovi obiettivi. Ouesto è uno stimolo enorme. Ma non abbiate paura degli insuccessi», ha detto la Ceo della Roma, Lina Souloukou all'Open Day e Graduation Ceremony - al Circolo del Tennis al Foro Italico - della nona edizione del Corso di Alta Specializzazione in Management Olimpico. A salutare i 26 studenti c'erano anche il Presidente e ad di Sport e Salute, Vito Cozzoli, il dg di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris e il Capo del Dipartimento per lo Sport, Flavio

Siniscalchi e «Lo sport cambia alla velocità della luce: nuove discipline e rivoluzione tecnologica. Il futuro dello sport è nelle vostre mani. Ci vogliono idee, conoscenze e passione», ha detto ai ragazzi Cozzoli.