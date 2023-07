Si vola in Algarve. Ieri cena di squadra e nella notte corteo per i 96 anni del club

Oggi alle 16 la Roma parte per Albufeira, dove resterà fino al 2 agosto e disputerà tre amichevoli: due contro Braga e Farense, l'altra con un club ancora da definire. Mourinho porterà i giocatori che ha potuto vedere a Trigoria in queste ultime due settimane e che il 6 agosto giocheranno in amichevole contro il Tolosa.

L'11 invece si giocherà l'ultima amichevole prima dell'inizio del campionato, non all'Olimpico dato il rifacimento del campo erboso. Nel frattempo ieri sera la squadra si è riunita in un noto locale a piazza della Repubblica per una cena di gruppo, mentre un lungo corteo dei tifosi della Roma ha attraversato il centro per festeggiare i 96 anni di storia del club giallorosso.

(Il Messaggero)