Si sveglia Belotti: doppietta. Bene Aouar, Pagano cresce

Con l'incertezza sul mercato attuale, avere un attaccante come Belotti può sempre fare comodo. La doppietta contro il Latina è il miglior modo per provare a tornare sui suoi livelli, dopo gli zero gol della scorsa stagione che comunque non gli hanno impedito il rinnovo fino al 2025. Una scelta di Tiago Pinto con il via libera di Mourinho, che lo ha elogiato nel finale di stagione per aver giocato nonostante una costola fratturata.

Al netto di qualche errore sottoporta, si è vista maggiore finalizzazione. Ha segnato il primo gol con un tiro a incrociare rasoterra e il quinto su assist di Dybala, segno che la sintonia sembra esserci. Bene anche Aouar, nel vivo del gioco, così come il giovane Pagano schierato per la seconda volta titolare da Mourinho e autore del gol del 2-0. Pochi minuti per Ndicka e Kristensen: il primo è sembrato subito in forma, l'altro deve adattarsi alla difesa a tre.

(Il Messaggero)