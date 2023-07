Sfumato anche Sabitzer: per il centrocampo non resta che Sanches

Sfumato Marcel Sabitzer, 29enne austriaco che ha firmato con il Borussia Dortmund, la Roma continua la ricerca del centrocampista per completare il reparto. Molte strade portano ancora al Paris Saint-Germain, società con cui il presidente giallorosso Dan Friedkin ha un ottimo rapporto e che ha un gran numero di calciatori da piazzare. A Parigi in queste ore sono impegnati a risolvere la grana Mbappé, ma non possono nemmeno tralasciare i tanti esuberi, alcuni dei quali potrebbero interessare proprio i giallorossi. Il nome più gettonato resta sempre quello di Renato Sanches: il portoghese vive praticamente da separato in casa. È partito per il ritiro in Giappone, convocato dal tecnico Luis Enrique, ma non lavora con il gruppo: ieri, mentre tutta la rosa era riunita in cerchio per ascoltare le indicazioni dell’allenatore spagnolo, Sanches lavorava da solo, in disparte. La formula che interessa la Roma è sempre la solita: il prestito con diritto di riscatto – il portoghese ha il contratto in scadenza nel 2027 – con il Psg che dovrebbe dare un aiuto nel pagamento dell’ingaggio.

(corsera)