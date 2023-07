Sfuma Frattesi, ora Mourinho chiede un colpo

Sfuma l'affare Davide Frattesi, con l'Inter che supera la Roma e si aggiudica il centrocampista. A Trigoria brindano per i 9,6 milioni circa del 30% della valutazione del giocatore, con Tiago Pinto che ha deciso di non alzare l'offerta ma incassare i soldi da destinare ad altri obiettivi di mercato. A centrocampo lo svincolato Daichi Kamada è uno dei nomi sulla lista ma il dubbio è sul ruolo, che coincide con Pellegrini, Aouar e Dybala. Il giocatore però può giocare anche come centrocampista centrale e, nonostante le smentite, Mourinho lo vorrebbe a Trigoria per completare il reparto. Le alternative sono Renato Sanches, anche se non convincono le condizioni del giocatore, e Sabitzer che potrebbe arrivare in prestito con diritto. In attacco Morata ha una clausola di 10 milioni ma anche un ingaggio di 9, perciò l'operazione più sensata sarebbe prendere Scamacca in prestito con diritto di riscatto dal West Ham, che però vorrebbe rientrare dei 36 milioni spesi lo scorso anno. Riguardo al ritiro estivo invece è saltato il tour in Corea mentre resta confermata l'amichevole col Tottenham in Giappone del 26 luglio. Senza alternative in Asia però la Roma potrebbe annullarla e trascorrere il ritiro in Portogallo.

(Il Messaggero)