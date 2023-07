Serie A senza respiro. Lazio-Roma il 12 novembre

Duecentottanta giorni di campionato dal 20 agosto al 26 maggio, quando la serie A lascerà spazio alla Nazionale di Mancini, con la speranza che si sia qualificata ai prossimi Europei per difendere il titolo conquistato a Wembley. Sarà il torneo dei figli d'arte, Thuram dell'Inter e Weah della Juve, e del tentativo di riscossa delle milanesi e, soprattutto, della Signora, uscita a pezzi dall'ultima stagione, tanto che non è ancora certa di poter partecipare alla prossima Conference. (...) Un campionato finalmente "normale" dopo l'ultimo scempio provocato dal Mondiale in Qatar, da metà novembre a gennaio senza calcio e con calendari talmente stravolti da capovolgere anche i valori tecnici. Non ci si fermerà mai, nemmeno a Natale e Capodanno, tranne il rispetto delle soste per la Nazionale: saranno quattro, collocate il 10 settembre, il 15 ottobre, il 19 novembre e il 24 marzo. Un solo turno infrasettimale, per la gioia degli allenatori e in particolare di Sarri, che ama lavorare sul campo piuttosto che viaggiare: il 27 settembre, un turno comunque diviso tra il martedì e il giovedì. (...) La Roma aprirà lo stadio Olimpico per affrontare la Salernitana. Stesso debutto ma a campi invertiti per Mou, che l'anno scorso era partito proprio da Salerno. Subito in avvio le romane potranno testare il loro valore rispetto alle loro rivali per la zona Champions: alla terza giornata la Lazio andrà a Napoli e per Mau sarà un tuffo nel passato mentre i giallorossi ospiteranno il Milan. (...) Per vedere il primo derby all'Olimpico sarà necessario aspettare il 12 novembre, cioè la dodicesima giornata: Lazio-Roma ma all'andata, Roma-Lazio al ritorno, alla giornata numero 31 collocata il 7 aprile. Mou a caccia di rivincite dopo le due sconfitte della stagione scorsa, Sarri alla ricerca di conferme nonostante ad oggi non abbia ancora avuto uno solo dei giocatori indicati al presidente Lotito sul mercato. (...)

(Il Messaggero)