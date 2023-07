Serie A, sentiremo i dialoghi Var ma soltanto in differita

Ieri, in occasione della conferenza stampa nella sede della Figc dove è stata svelata la squadra arbitrale per la stagione 2023-24. (...) Dall’Aia, così come dalla Federcalcio, però sono stati ribaditi due concetti chiave: tolleranza zero per chi aggredisce l’arbitro verbalmente o fisicamente e la volontà di fermare gli show a bordo campo di tecnici e panchine. Gabriele Gravina, ha commentato quanto successo quest’anno, con la Roma in particolare.“È una modalità che non va bene ha proseguito, è un problema di educazione che è fondamentale se vogliamo vivere in una società civile. Se poi si deve arrivare a sentire di club che devono scegliersi l’arbitro, beh, allora non ci siamo proprio". (...) Dall’Aia, così come dalla Federcalcio, però sono stati ribaditi due concetti chiave: tolleranza zero per chi aggredisce l’arbitro verbalmente o fisicamente e la volontà di fermare gli show a bordo campo di tecnici e panchine. Gabriele Gravina, ha commentato quanto successo quest’anno, con la Roma in particolare.“È una modalità che non va bene ha proseguito, è un problema di educazione che è fondamentale se vogliamo vivere in una società civile. Se poi si deve arrivare a sentire di club che devono scegliersi l’arbitro, beh, allora non ci siamo proprio".

(tuttosport)