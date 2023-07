Serie A, la fumata nera dei club: respinte le offerte sui diritti tv

Doveva essere la giornata decisiva. Ancora una volta è stata fumata nera. Per i diritti audio-visivi della Serie A nei prossimi 3-5 anni, a partire dal 2024, non è ancora tempo di trovare casa. [...]

Nel corso dell'assemblea lo stesso patron della Lazio, Claudio Lotito, avrebbe condiviso con i colleghi la considerazione del fatto che sotto una certa soglia la Lega non dovrà accettare e prepararsi a percorrere altre strade. Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe anche messo sul tavolo l'idea che alle brutte si potrebbe tarare su un'attribuzione di un anno invece di cinque. [...]

Sul tavolo resta la distanza fra i circa 700 milioni che sarebbero arrivati dalle offerte (la cifra però non è stata comunicata ed è frutto di sole indiscrezioni) e gli almeno 900 milioni annui necessari. Il compito di far andare al proprio posto le tessere del mosaico spetterà alla Commissione che si è creata all’interno della Lega. Prossimo appuntamento il 14 luglio. Non è detto che sia decisivo, in attesa della tagliola (quella sì) del 2 agosto.

(Il Sole 24 Ore)