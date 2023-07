Serie A 2023-2024, tutte le date

La Serie A 2023/24 ripartirà ufficialmente nel week-end del 19-20 agosto. L'ultimo turno sarà il 26 maggio 2024, poi spazio agli Europei. Ci sarà un solo turno infrasettimanale il 27 settembre, mentre saranno quattro le soste fissate per le nazionali. Gli azzurri giocheranno il 9 settembre 2023 con la Macedonia del Nord, tre giorni dopo con l'Ucraina. Il 14 ottobre ci sarà la sfida con il Malta, contro l'Inghilterra il 17. Domenica 15 niente Serie A, mentre a novembre si chiuderà il capitolo qualificazioni con le nuove sfide a Macedonia del Nord e Ucraina del 17 e 20. La Serie A poi si fermerà nuovamente domenica 24 marzo 2024, ma non ci sarà la sosta di Natale. Si giocherà il 23, il 30 dicembre e il 6 gennaio, turno al quale non parteciperanno Napoli, Lazio, Inter e Fiorentina impegnate nella Supercoppa Italiana (in Arabia) tra il 4 e l'8 gennaio. La Coppa Italia inizierà il 6 agosto, finale il 15 maggio.

(gasport)