Scatta l'ora di Dybala

Mentre la Roma fugge dal caldo torrido di Trigoria per allenarsi in Portogallo, José

Mourinho aspetta ancora due o tre regali dal mercato. Sicuramente un centrocampista e un attaccante, ma la settimana che comincia oggi potrebbe essere anche quella dell'incontro tra l'entourage di Paulo Dybala e il general manager giallorosso, Tiago Pinto, rimasto in Italia. Le parti si sono date appuntamento e sul tavolo c'è l'adeguamento contrattuale che eliminerebbe la doppia clausola rescissoria presente e valida fino alla fine del mese (12 milioni per l'estero e 20 per Italia). Nel frattempo in questi mesi gli estimatori tra Arabia e Premier League non sono mancati, ma la Joya e felice nella Capitale e vorrebbe proseguire la sua avventura con Mourinho che nei colloqui con Pinto e i Friedkin ha sempre chiesto la conferma dell'argentino. Come dicevamo, però, ha chiesto anche dei rinforzi, l'attaccante su tutti. E questa potrebbe essere anche la settimana dell'accelerata per Gianluca Scamacca, soprattutto se il West Ham dovesse prendere Origi dal Milan. [...]

(Tuttosport)