Scamacca si "libera" dal West Ham. Sanches è vicino, più soldi a Dybala

Gianluca Scamacca continua a mandare segnali social: il giocatore ha tolto dalla bio di Instagram la sua squadra di appartenenza. Tra il giocatore e la Roma però c'è un attaccante di differenza, quello che il West Ham sta cercando per sostituirlo. Poi si apriranno le porte per tornare alla Roma, che in questo momento tiene in piedi anche la pista Morata e qualche nome dalla Premier, visto che ora gli inglesi non sono più considerati extracomunitari.

Intanto il Psg è pronto a liberare Renato Sanches, oltre a Wijnaldum e Fabian Ruiz che piace molto a Mourinho. Il gm giallorosso però sta pensando anche alla cessioni: per Ibanez la richiesta di 25 milioni è considerata alta, per Celik c'è l'interesse del Fenerbahce ma tutto è in standby vista la possibile partenza di Karsdorp. Per Dybala intanto c'è in ballo il prolungamento fino al 2026 con adeguamento dell'ingaggio, da Roma filtra ottimismo ma il giocatore vuole un progetto vincente.

(Il Messaggero)