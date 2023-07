Scamacca, si intromette l’Inter. Pinto a Londra per chiudere

L’obiettivo è riuscire a chiudere entro i primi giorni della settimana, per portare immediatamente Gianluca Scamacca alla Roma ed evitare fastidiose (e pericolose) intromissioni dell’ultimo momento. [...] Ora però è il momento di chiudere con il West Ham, e per farlo Pinto ha bisogno dell’okay definitivo della proprietà: per questo, quando partirà per Londra (ossia nelle prossime ore) lo farà per chiudere. Di sirene, intorno all’attaccante di Fidene, che ieri è partito dalla panchina nel match che gli «Hammers» hanno disputato contro il Rennes, ce ne sono state molte nelle ultime ore, a partire dal suo ex compagno Davide Frattesi. [...] Al momento a Trigoria non è previsto il piano B, per quanto riguarda l’attaccante, anche se il nome di Alvaro Morata resta sempre sul taccuino di Pinto. Piace Lucas Beltran, attaccante argentino (con passaporto italiano) classe 2001 ma costa tanto: il River Plate lo valuta 20 milioni più bonus e ha rifiutato un’offerta di 16 milioni della Fiorentina. A mezzanotte scadrà la clausola rescissoria di Paulo Dybala: l’argentino rimarrà alla Roma, e solo dopo la fine del mercato discuterà il rinnovo del contratto.

(corsera)