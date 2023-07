Scamacca segna e sogna il giallorosso, ma se il West Ham non cede si cambia

Nella giornata di ieri Gianluca Scamacca ha ritrovato il gol con il West Ham, trasformando un calcio di rigore durante un'amichevole in Australia. Il centravanti ha espresso il desiderio di vestire la maglia della Roma, ma fino a questo momento il club inglese ha sempre chiuso all'ipotesi del prestito. Ora che il West Ham ha ceduto Rice per più di 100 milioni però, le carte in tavola potrebbero cambiare. I prossimi 2/3 giorni potrebbero essere decisivi. Intanto domani è previsto un contatto con gli agenti di Morata.

Per la mezzala si continua a lavorare per Sabitzer e Renato Sanches, ma piace anche Dominguez del Bologna.

(gasport)