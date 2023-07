Scamacca preme per tornare, è rebus Dybala

Nel mondo del calcio in cui è il denaro a comandare, non bisogna prendere per oro colato i desideri di un giocatore che chiede di tornare nella sua squadra del cuore. Basta davvero poco per innamorarsi di un altro progetto e di altri colori. Ecco perché l'operazione Gianluca Scamacca e tutt'altro che scontata, è vero che lui vuole rientrare a Trigoria perché stanco della Premier League, ma è vero pure che se il Milan dovesse tentare l'affondo definitivo non direbbe di no. In queste ore si trova Londra e sta provando a convincere il West Ham a liberarlo in prestito e accertare le richieste dei giallorossi. (...). A Tiago Pinto serve un attaccante in prestito e a Gianluca un palcoscenico in cui rilanciarsi. Il contratto con il West Ham scadrà fra quattro anni, dunque per la Roma è impossibile prelevarlo a titolo definitivo considerando che la scorsa stagione è stato pagato al Sassuolo 36 milioni più bo-nus. (...) A Trigoria dovranno difendersi anche dagli attacchi di Tottenham, West Ham, Manchester United e Chelsea che oltre all'Al-Hilal stanno raccogliendo informazioni su Paulo Dybala per via della clausola di soli 12 milioni per i club esteri che scadrà il 31 luglio. Il suo ingaggio è salito da 3,8 milioni fissi a 5,5/6 grazie ai bonus che ha maturato durante lo scorso anno. Ma se il contratto dovesse rimanere lo stesso, nella prossima stagione non ci sarebbero altri bonus da maturare e la Joya dovrebbe accontentarsi solo della parte fissa di 6 milioni. Anche perché quelli previsti per la parteci-pazione in Champions non si sono sbloccati. Tiago Pinto adesso è in Portogallo, ma si incontrerà entro fine mese con l'agente Antun, che invece si trova a Roma, per rivedere l'accordo. (...)

(Il Messaggero)