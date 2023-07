Scamacca, Pinto prova ad accelerare. Sabitzer si allontana, Sanches spera

Il momento di accelerare è arrivato e Scamacca è il profilo giusto. La Roma è alla ricerca di un centravanti e l'affare Morata non è stato preso nemmeno in considerazione quando l'Atletico Madrid ha chiesto 22 milioni di euro per il cartellino. La società giallorossa non può spendere quei soldi e ora spera che il West Ham acquisti Broja, così che Scamacca potrebbe essere ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto. Il calciatore ha già dato il suo ok, ma manca l'intesa con il club inglese, che vorrebbe salutarlo a titolo definitivo. Intanto Moyes, tecnico degli Hammers, non lo ha convocato per l'amichevole contro il Dagenham&Red perché ha deciso di lasciare a riposo chi aveva disputato la partita precedente. Sui social però la fidanzata di Scamacca ha pubblicato una foto con la scritta "Così felice. Ti amo" e l'attaccante ha risposto pubblicando una clessidra.

A centrocampo continuano i contatti con il PSG per Renato Sanches: Pinto lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto e parte dell'ingaggio pagato dai francesi, ma questa opzione è stata rifiutata. Si allontana intanto Sabitzer poiché il Borussia Dortmund avrebbe presentato al Bayern Monaco un'offerta convincente.

(Il Messaggero)