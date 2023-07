Scamacca, nuovi indizi social. E Pinto ci riprova per Renato Sanches

«Prima ci sistemiamo noi, poi parliamo di Scamacca». Semplificandola, ma non troppo, il West Ham ha chiesto tempo. Non è un segreto che gli Hammers siano alla ricerca di un calciatore che rimescoli le carte offensive di Moyes, dopo l’anno disastroso dei suoi attaccanti. Da qui le trattative per Broja del Chelsea, Origi del Milan e En-Nesyri del Siviglia (che per sostituirlo vorrebbe proprio Scamacca). Binari paralleli che il club inglese sta battendo alla ricerca del suo nuovo numero 9. [...] Intanto Pinto (rimasto a Roma qualche giorno in più) continua la sua osservazione partecipata delle questioni interne al Psg. Renato Sanches è il primo nome sulla lista dei centrocampisti da acquistare.

(La Repubblica)